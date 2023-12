Apesar da goleada, torcedores do Fluminense cantam o hino e relembram grande temporada

Em meio à expectativa pela decisão, o Fluminense tomou um balde de água fria com segundos de jogo. Assim, Marcelo errou a saída de bola, e o Tricolor viu o Manchester City abrir o placar no primeiro lance da final do Mundial. Na ‘Casa Laranjeiras’, fan fest localizada na sede do clube carioca, a torcida ficou paralisada, atônita com o lance, mas logo voltou a cantar. Ao acompanharem a goleada por 4 a 0 do City, os tricolores conviveram com muitas emoções na tarde desta sexta-feira (22), mas ficaram com o sentimento de orgulho pela grande temporada que o time fez.

Apesar do duro golpe logo no primeiro minuto, os torcedores vibraram quando os jogadores se desvencilharam da marcação alta da equipe de Pep Guardiola. Em outro momento, entoaram o coro de “Nense” após Jhon Arias arriscar a finalização de fora da área. Um dos lances que foi um verdadeiro misto de emoções foi quando Cano entrou na área e foi derrubado, porém o assistente assinalou impedimento.

Com muita esperança, a torcida seguia animada, mas sofreu o segundo golpe ainda no primeiro tempo. Rodri encontrou Foden livre na área. Na finalização, a bola tocou em Nino e enganou Fábio. Os tricolores se abalaram com o segundo gol do Manchester City, mas logo cantaram o famoso cântico: “Time de guerreiros”. Ao fim dos primeiros quarenta e cinco minutos, muitos gritos de “A benção João de Deus” e apoio apesar do resultado.

Goleada, porém apoio pela grande temporada

Na volta do intervalo, a torcida do Fluminense ficou apreensiva com os ataques do City, mas ao mesmo tempo gritava o nome do clube. Em meio à frustração com o resultado, muitos incentivaram o time na busca pela virada, mas o terceiro gol sacramentou de vez a derrota. Nesse momento, o silêncio tomou conta do Estádio das Laranjeiras.

Com o quarto gol, já na reta final da partida, alguns torcedores começaram a deixar o estádio. Por outro lado, outros permaneceram até o fim e entoaram o hino do clube, relembrando a grande temporada com o título da Copa Libertadores. Como foi visto também na Arábia Saudita, muitos torcedores deixaram a goleada de lado e priorizaram o sucesso ao longo do ano, sobretudo na competição continental.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.