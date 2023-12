Foden elogia Fluminense após título do Manchester City: ‘Dificultaram as coisas’

Autor de um dos gols da goleada do Manchester City sobre o Fluminense, que rendeu aos ingleses o título do Mundial de Clubes, Phil Foden celebrou mais um troféu. O camisa 47, porém, fez questão de enaltecer o Tricolor. Afinal, segundo ele, os cariocas dificultaram as coisas.

“Foi um jogo inacreditável. Jogo limpo para eles, eu amo a maneira como eles jogam com passes curtos. Eles dificultaram as coisas para nós. Mas nosso time não mostrou só qualidade, mostrou coração e determinação”, disse Foden após o jogo.

Cria das categorias de base do Manchester City, Phil Foden é motivo de orgulho no clube. Ele marcou o terceiro gol do massacre, além de ter feito a jogada do gol contra de Nino, o segundo dos britânicos.

“Estou encantando com o resultado. Isso é muito importante para o Manchester City. Estou feliz demais. É algo massivo para o clube, celebrou Foden.

No total, são 244 partidas de Phil Foden com a camisa do Manchester City, com 16 títulos conquistados. Isso dá uma média de cerca de um título a cada 15 jogos. Além disso, ele tem 68 gols e 47 assistências.

