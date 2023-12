Após goleada, André fala sobre saída do Fluminense: ‘Não tem nada certo’

O Fluminense tinha a esperança de vencer o Mundial de Clubes, mas sucumbiu diante do poderoso Manchester City por 4 a 0, na Arábia Saudita. Ao ser questionado se seria uma despedida, André ressaltou que não há nada certo para sua saída e que tem contrato com o clube carioca.

“Na verdade, não tem nada certo ainda. Como eu sempre falo. Eu tenho contrato (com o Fluminense) até 2025 . É óbvio que vão acontecer muitas coisas, não só para mim, mas para muitos jogadores”, disse à CazéTV, antes de acrescentar:

“Agora é aproveitar as férias, desligar do futebol, esquecer o futebol. Aproveitar meu filho, minha família, que esse ano eu ficava mais tempo fora do que em casa. Então agora é isso”, concluiu.

Ao longo da entrevista, o volante demonstrou ter o mesmo sentimento de Marcelo. Segundo sua visão, o Tricolor jogou de igual para igual, porém o City tem o melhor time do mundo nas últimas cinco temporada, pelo menos. Por fim, o jogador ressaltou que é um grande momento levar o Fluminense a disputar o Mundial de Clubes.

“Entramos com a ideia de pressionar o time deles, fazer o nosso jogo. Tomamos o gol nos primeiros segundos, mas mesmo assim o nosso time não deixou de jogar, jogamos de igual para igual. É o melhor time do mundo há cinco, seis anos e poder estar aqui disputando esse Mundial, esse momento inexplicável para nós”, frisou.

