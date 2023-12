Italiano: Milan evita derrota para Salernitana no fim e se afasta da liderança

Com gol marcado no fim da partida, o Milan buscou o empate por 2 a 2 diante da Salernitana nesta sexta-feira (22), em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, realizado em Salerno. Os gols dos visitantes foram marcados por Tomori e Jovic, enquanto Fazio e Candreva balançaram as redes para os donos da casa, que estão na lanterna da competição

Dessa maneira, o Milan desperdiçou a oportunidade de se aproximar da vice-líder Juventus. A equipe segue na terceira posição, com 33 pontos. Por outro lado, a Salernitana segue na lanterna com apenas nove pontos.

Na próxima partida pelo Italiano, o Milan enfrentará o Sassuolo no sábado, enquanto a Salernitana jogará contra o Hellas Verona na mesma data.

Salernitana x Milan

O Milan abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, com Tomori aproveitando um passe de Rafael Leão. No entanto, aos 42 minutos, Fazio empatou de cabeça para os donos da casa.

No segundo tempo, a Salernitana mudou a postura e, aos 18 minutos, Candreva finalizou de fora da área e contou com uma falha de Maignan para virar o jogo a favor dos mandantes. Mas quando a derrota parecia certa, Jovic assumiu a responsabilidade. Aos 45 minutos, o atacante recebeu um passe de Giroud e evitou a derrota para o Milan.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.