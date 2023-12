Aston Villa tropeça no Sheffield e não assume liderança da Premier League

O Aston Villa tropeçou no Sheffield e desperdiçou a oportunidade de dormir na liderança da Premier League nesta sexta-feira (22). O clube de Birmingham ficou no empate em 1 a 1 com o Sheffield, que era o lanterna do Campeonato Inglês, no Villa Park, pela 18ª rodada da competição. Após um primeiro tempo sem gols, o atacante Archer marcou para o time visitante aos 42 minutos da etapa complementar, mas o meio-campista Zaniolo igualou nos acréscimos, após um lançamento do volante Douglas Luiz.

Dessa maneira, o Aston Villa alcança os mesmos 39 pontos do líder Arsenal, mas fica em desvantagem nos critérios de desempate.

Por outro lado, o Sheffield agora tem nove pontos e subiu para a penúltima posição na tabela de classificação.

