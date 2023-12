Felipe Melo explica confusão com Grealish: ‘Faltou ao respeito com o Fluminense’

O Fluminense mediu forças com o Manchester City pela final do Mundial de Clubes, porém não teve forças para bater um dos melhores times do mundo. Assim, os Citizens golearam por 4 a 0, e após o apito final, uma confusão teve início no gramado. Em entrevista, o zagueiro Felipe Melo explicou que Jack Grealish desrespeitou o Tricolor das Laranjeiras.

“Hoje o Grealish faltou ao respeito com a instituição Fluminense e eu jamais vou deixar isso acontecer. Não importa onde eu estiver, eu sempre vou brigar pela minha instituição. Ele estava gritando “olé” no final do jogo. Isso é para a torcida, a torcida pode gritar “olé”. O atleta dentro de campo não pode faltar ao respeito com a instituição”, disse, que completou:

“Então, para os idiotas que se dizem jornalistas e já falaram que eu comecei a confusão, eu não comecei nenhuma confusão, pelo contrário, eu fui defender o Martinelli, que estava sendo acuado por esse atleta. E eu faria isso novamente. Eu sou um guerreiro “, completou Felipe Melo.

“Eu sou um guerreiro, minha vida toda foi dessa maneira, mas eu sempre respeitei. Quando nós vencemos um jogo por 10 a 0, o Fluminense respeitou. Nós vencemos o River, o Fluminense o respeitou. Quando vencemos a final contra o nosso maior rival, nós respeitamos também. E vai ser assim para sempre. Eu acho que o respeito impera. E faltaram ao respeito conosco, por isso eu fui defender um atleta meu”, finalizou.

Martinelli chama Grealish de ‘folgado’

Martinelli também falou sobre a confusão e classificou o adversário como folgado. Vale destacar que a confusão aconteceu ao fim da partida, mas logo foi controlada por ambas as comissões técnicas. O Fluminense agora entra de férias para voltar na próxima temporada visando a disputa das competições. Entre elas, está a Recopa Sul-Americana diante da LDU, do Equador, logo em fevereiro.

“Não entendi o que ele falou, tudo em inglês, eu mandei também ele para aquele lugar. É do futebol isso aí, o cara é folgado para caramba dentro do jogo. Mas é do futebol, vida que segue”, afirmou.

