Cruzeiro acerta contratação de Gabriel Veron, ex-Palmeiras

Disposto a ter uma temporada sem grandes sustos em 2024, o Cruzeiro se movimenta para reforçar o elenco. Nesta sexta-feira (22), o clube acertou a contratação do atacante Gabriel Veron. Ele chegará por empréstimo sem custos junto ao Porto, de Portugal, e assinará com os mineiros até o final de 2024. Com as partes burocráticas resolvidas, a tendência é a de que o anúncio ocorra neste fim de semana.

A Raposa terá os direitos econômicos fixados do atleta de 21 anos após superar a concorrência do Internacional nos últimos dias. Ex-Palmeiras, o atacante não recebia chances no time português e chegou, inclusive, a atuar pelo Porto B em um jogo pela Segunda Divisão de Portugal, no início de outubro.

Com os direitos econômicos fixados em 10 milhões de euros (R$53,5 milhões), valor próximo pago pelos portugueses ao Palmeiras no ato de sua compra (10,2 milhões de euros), Verón receberá do Cruzeiro o pagamento integral dos seus salários. A Raposa, aliás, não teve custos na operação de empréstimo.

Carreira de Veron

Gabriel Veron apareceu para o futebol no Palmeiras, onde se destacou na equipe principal em 2020 e faturou títulos, ainda na condição de titular sob a direção de Abel Ferreira. Integrou o elenco nas conquistas da Copa Libertadores (2020 e 2021), do Brasileirão (2022), da Copa do Brasil (2020), da Recopa Sul-Americana (2022) e do Paulistão (2020 e 2022). Pelo Verdão, foram 97 partidas, com 14 gols e seis troféus, portanto.

O Porto desembolsou 10,2 milhões de euros (à época R$ 57,3 milhões) para fechar negócio até 2027. Em 26 partidas na temporada 2022/23, o jogador, que ainda defendeu a Seleção Brasileira nas categorias de base, anotou um gol e deu quatro assistências.

Na atual temporada, o jogador lesionou o adutor da coxa esquerda no logo na primeira partida, em 9 de outubro. Em razão do problema físico, ainda não voltou a disputar jogos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.