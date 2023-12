Flamengo tenta contratar Luiz Henrique, ex-Fluminense, e conversa com Real Betis

O Flamengo tem um novo alvo no mercado. Trata-se, afinal, do atacante Luiz Henrique, do Real Betis (ESP), que foi revelado pelo Fluminense. As partes estão conversando e buscam chegar a um acordo. A situação, porém, tem divergências.

Segundo o portal espanhol “Relevo”, o desejo do Flamengo é contar com o jogador de 22 anos por empréstimo com opção de compra. Este modelo já foi adotado pelo clube nas negociações de Gabigol e Pedro, por exemplo. O Betis, porém, tem a intenção de vendê-lo, visto que o brasileiro não tem tido muitos minutos no elenco da equipe da Andaluzia.

Desde que chegou ao Betis, no meio do ano passado, Luiz Henrique viveu bons e maus momentos. Em 2022/23 chegou a ser titular na equié de Manuel Pelleguini, mas na atual temporada acabou perdendo espaço. No total, foram 60 jogos, com quatro gols e nove assistências.

A ponta direita é uma das posições que o técnico Tite considerou como carente no elenco rubro-negro. O treinador pediu a chegada de mais um jogador da função para disputar com Luiz Araújo, visto que não enxerga Everton Ribeiro nesta função. Caso o camisa 7 renove seu contrato, ele será o reserva imediato de Arrascaeta.

