Guardiola celebra título mundial e revela conversa com Diniz

O técnico Pep Guardiola celebrou sua quarta conquista de Mundial de Clubes. Afinal, nesta sexta-feira, o Manchester City goleou o Fluminense por 4 a 0 para ficar com o título do torneio da Fifa. No entanto, o catalão aproveitou para elogiar o Tricolor e também Fernando Diniz.

“O perguntei como faz para treinar um time e uma seleção ao mesmo tempo. Não sei se ele (Diniz) tem família ou não, mas não sei como tira tempo (risos). Foi um prazer encontrá-lo. Não posso nem imaginar caso o Fluminense saísse na frente… A capacidade que eles têm de se associar no curto espaço é impressionante. Nos exigiu muito defensivamente. Nossos jogadores estiveram muito bem”, disse Guardiola.

Sobre o título, Guardiola compartilhou os méritos com todos do City e exaltou a mentalidade do clube. Agora, são 37 títulos na carreira como treinador (atrás apenas de Alex Ferguson, com 49), sendo 16 pela equipe inglesa.

“Estou muito orgulhoso deste clube. O que fizemos é uma conquista notável. Ganhar este troféu é ser o melhor time do mundo, e nossos jogadores, nossos treinadores, nossa equipe de bastidores, todos eles trabalham duro todos os dias para nos trazer esse sucesso. Como gestor é disso que mais me orgulho, que estamos sempre lá. Por mais que ganhemos, por mais troféus que levantemos, estamos lá novamente para lutar pelo próximo. Conquistar a Tríplice Coroa foi muito especial, mas ganhar mais dois troféus e agora deter estes cinco títulos importantes mostra a mentalidade única desta equipa, do clube e dos seus torcedores. É algo que nenhuma outra equipe inglesa conseguiu e sempre nos lembraremos desse tempo incrível que passamos juntos”, celebrou.

