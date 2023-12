Rafa Silva revela bastidores de acerto com Cruzeiro

Reforço do Cruzeiro para 2024, o atacante Rafa Silva revelou os bastidores da negociação com o Cruzeiro. Ele disse que as conversas começaram no meio deste ano, mas não evoluíram naquele momento. O jogador, aliás, é velho conhecido do torcedor celeste, já que fez parte da campanha na Série B de 2022 e que resultou no acesso.

“Eu tinha mais um ano de contrato na Coreia, mas no meio do ano começamos a conversar com o Cruzeiro. Houve um interesse bem legal deles. E da minha parte também, sempre tive esse interesse. Mas queria focar na Coreia, eu tinha campeonato ainda. Mas, no fim do ano, esquentou mais, e minha vontade sempre foi voltar. Os coreanos também colaboraram. Entenderam a minha vontade e entramos em um acordo legal para as duas partes. Estou de volta e muito feliz”, contou o jogador do Cruzeiro, em entrevista ao site “ge”.

Em jogos pela equipe de Belo Horizonte, Rafa Silva marcou seis gols e deu três assistências. Ele estava no Jeonbuk Hyundai (CDS), mas rescindiu. Dessa forma, assinou com a Raposa um contrato até dezembro do próximo ano.

” Não me adaptei tão bem, é um futebol um pouco diferente. O Jeonbuk é o principal clube da Coreia, mas esse ano não encaixou tão bem, não conseguimos ganhar campeonato e trocamos treinador três vezes. Na maioria das vezes, não joguei na minha posição. Foi um ano bem complicado, com vários estilos de jogo, e o estilo do futebol coreano também não me favoreceu”, completou Rafa Silva.

A janela do Cruzeiro

Além de Rafa Silva, o Cruzeiro encaminhou a contratação do também atacante Gabriel Verón, ex-Palmeiras e hoje no Porto. Outro que retorna é o zagueiro Zé Ivaldo, após período no Athletico-PR. Além disso, a equipe mineira contratou ainda o treinador argentino Nicolás Larcamón.

Por outro lado, o Cruzeiro viu Bruno Rodrigues transferir-se para o Palmeiras. Outros que deixaram o Cruzeiro são o zagueiro Luciano Castán, o volante Matheus Jussa e o atacante Nikão. Em 2024, o time de Rafa Silva disputará Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e Sul-Americana.

