Vegetti provoca rivais do Vasco: ‘Fluminense e Botafogo não têm torcidas expressivas’

De férias na Argentina, o atacante Pablo Vegetti exaltou os torcedores do Vasco. E ele ganhou moral com a galera cruz-maltina. Afinal, além de enaltecer a torcida vascaína, o centroavante aproveitou para cutucar Botafogo e Fluminense.

“Flamengo e Vasco (são as maiores torcidas). Flamengo e Vasco é muito equilibrado no Rio de Janeiro. A nível nacional é Flamengo, Vasco, Palmeiras e Corinthians. Botafogo não tem (torcida), Fluminense tampouco. Não são massivos. Tem outros times, como São Paulo, que são mais massivos do que Botafogo e Fluminense”, afirmou o jogador ao canal “Calvovô”, no Youtube.

Vegetti chegou ao Vasco no meio da temporada, mas rapidamente se tornou em um dos principais nomes da equipe carioca. Ao todo, ele fez 21 jogos, com dez gols marcados e uma assistências na arrancada cruz-maltina para escapar de mais um rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Além das declarações sobre a torcida, o centroavante também disse que a derrota para o Corinthians, por 4 a 2, em São Januário, foi feia. No entanto, ele lembrou que rivais diretos na luta contra a queda também perderam e se complicaram na tabela.

