Palmeiras tem interesse em se reforçar com Mauricio, do Internacional

O Palmeiras está disposto a contratar o meia-atacante Mauricio, do Internacional. Em meio às negociações que se arrastam por Cauly e Caio Alexandre, que pertencem a Bahia e Fortaleza, respectivamente, o clube paulista busca outras opções no mercado.

O Jogada10 apurou que há o desejo da diretoria alviverde em trazer o atleta, cujo contrato com o Colorado encerra em dezembro de 2027. Entretanto, ainda não houve uma oferta por parte do Verdão. Os gaúchos, por outro lado, estão cientes do interesse e querem 9 milhões de euros (R$ 48,2 milhões) para negociar 70% dos direitos econômicos.

O rival Corinthians chegou a oferecer 8 milhões de euros (R$ 43,1 milhões cotação atual) pela mesma porcentagem dos direitos e não teve sucesso.

Um dos destaques do Internacional, semifinalista da Copa Libertadores na temporada de 2023, Mauricio anotou 11 gols e deu outras 11 assistências em 48 partidas.

Aos 22 anos, ele chegou a despertar recentemente a cobiça do futebol dos Estados Unidos. Mas a cúpula colorada optou por manter o jogador no Beira-Rio.

Espera-se, portanto, que o Palmeiras apresente uma proposta nos próximos dias. Enquanto isso, o Inter tem o planejamento inicial de segurar o atleta pelo menos até a janela de meio de ano para, deste modo, obter uma valorização ainda maior. Nesse cenário, a tendência é a de que o jogador siga mais uma temporada no Sul.

