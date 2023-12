CBF detalha calendário de competições femininas para 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira o calendário de competições femininas para 2024. A temporada, afinal, começa oficialmente no dia 11 de fevereiro, com a Supercopa, e irá até dezembro, com os campeonatos estaduais.

Dessa forma, segundo a CBF, oito competições acontecerão ao todo no próximo ano. Os torneios estaduais, porém, serão disputados entre setembro e dezembro de 2024, e cada federação será responsável por suas respectivas competições.

O Campeonato Brasileiro começará em março e irá até setembro. Já o Brasileirão Sub-20, contudo, irá de fevereiro até julho. Para ver todo o calendário, com todos os detalhes, clique aqui.

Veja as datas das competições femininas no Brasil em 2024

– Supercopa Feminina: 11 a 18 de fevereiro

– Brasileirão Feminino A-1: 17 de março a 22 de setembro

– Brasileiro Feminino Sub-20: 7 de fevereiro a 24 de julho

– Brasileirão Feminino A-2: 13 de abril a 20 de julho

– Brasileiro Feminino A-3: 30 de março a 29 de junho

– Brasileirão Feminino Sub-17: 27 de julho a 17 de agosto

– Liga de Desenvolvimento Feminina Sub 16 e Sub 14: 1 a 7 de abril

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.