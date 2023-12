Nino deixa futuro em aberto no Fluminense: ‘Próximos dias vão ser fundamentais’

Com o fim do Mundial de Clubes e, consequentemente, da temporada de 2023 para o Fluminense, Nino irá traçar o caminho de sua carreira. Afinal, o zagueiro, um dos melhores jogadores do Tricolor das Laranjeiras neste ano, está na mira de clubes europeus. Dessa forma, a sua permanência na equipe de Fernando Diniz é improvável.

Logo após a derrota para o Manchester City, ele foi questionado sobre o seu futuro no clube. Sem entrar em detalhes, Nino disse que ainda não sabe em qual equipe jogará nos próximos meses, mas ressaltou a sua felicidade em representar o Fluminense.

“Eu sou muito feliz aqui, eu sempre disse isso. Meu futuro não está decidido ainda, esses próximos dias vão ser fundamentais. Eu não posso dizer nada ainda, porque realmente eu não sei o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza de que o que acontecer vai ser o melhor para mim e para o Fluminense”, disse Nino.

“A torcida pode ficar tranquila que o próximo passo vai ser dado com muita calma e com muito amor em relação a mim para o Fluminense”, completou o zagueiro.

LEIA: Nino ressalta entrega do Fluminense: ‘Nada vai apagar o que fizemos até aqui’

Provável destino de Nino

Entre os clubes do Velho Continente, o que está mais próximo de acertar com o zagueiro tricolor é o Nottingham Forest, da Inglaterra. Dirigentes ingleses já acenaram ao Fluminense que irão pagar a multa rescisória do jogador, avaliada na casa dos 7 milhões de euros (R$ 36,7 milhões). Entretanto, como disse Nino, não há nada concretizado ainda.

Se oficializar a venda do zagueiro para o Nottingham Forest, o Tricolor receberá 60% do valor (cerca de R$ 22 milhões). O Criciúma, ex-clube do jogador, ficará com 40% (R$ 14,68 milhões).