Alvo do Botafogo, João Paulo deve seguir no Santos em 2024

O Botafogo tentou a contratação de João Paulo para a próxima temporada, mas o goleiro deve mesmo seguir no Santos. Afinal, tem bastante identificação com o Peixe e quer ajudar a reerguer o clube, que disputará pela primeira vez a Série B. Em transmissão ao vivo no canal “De Olho no Peixe”, o empresário do jogador, Daniel Medeiros, confirmou sua permanência no ano que vem.



“João Paulo aceitou a redução salarial, aceitou o projeto de fazer parte dessa reconstrução do Santos e recolocá-lo no lugar onde ele deve estar. Ele tem contrato em vigência por mais três temporadas e vai seguir mais ou menos nos mesmos moldes nas demais cláusulas. Está tudo encaminhado. Agora, é parte burocrática e, em questão de horas ou alguns dias, pode ser anunciada a permanência do João Paulo no Santos”, disse o agente.

João Paulo vem sendo um dos principais destaques do Santos há algum tempo. Nessa temporada, aliás, teve ótimas atuações no Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu evitar o rebaixamento na Série A, o primeiro da história do clube. Por conta da necessidade de reformulação do elenco, o Botafogo demonstrou interesse em trazê-lo para a vaga de Lucas Perri, que tem saída encaminhada ao Lyon, da França. Grêmio e Fortaleza monitoravam a situação também.

Botafogo analisa opções

Além do jogador santista, o Glorioso passou a estudar outras alternativas. Uma delas bastante conhecida do futebol do Rio: Santos, hoje no Flamengo. O seu nome, porém, não é visto como unanimidade nos bastidores, não passa a segurança desejada e as negociações sequer evoluíram. Ele virou, por sinal, a terceira opção no Rubro-Negro, atrás de Rossi e Matheus Cunha.

Duas possibilidades estrangeiras também apareceram no radar alvinegro. A primeira foi Aldair Quintana, do Atlético Nacional, da Colômbia. Na temporada anterior, esteve por empréstimo no Deportivo Pereira, do mesmo país, e disputou 52 partidas, com 63 gols sofridos. Por outro lado, a segunda se referia ao argentino Facundo Cambeses, do Banfield. Possui passagens pelas seleções de base da Argentina e tem mercado sul-americano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.