Juventus vence o Frosinone e se aproxima da liderança do Italiano

A Juventus penou, mas saiu com uma importante vitória para suas pretensões nesta edição do Campeonato Italiano. Afinal, nesta manhã de sábado (23), venceu o Frosinone por 2 a 1, fora de casa, em um duelo demasiadamente encardido.

A Velha Senhora encerra sua participação na 17ª rodada do Calcio com a vice-liderança assegurada e mais perto da liderança do Italiano. A Juventus soma 40 pontos, contra 41 da Inter de Milão, que, no entanto, tem, por ora, um embate a menos.

Já o Frosinone tem de abrir o olho com a zona de rebaixamento, pois ocupa a 14ª posição, com apenas 19 pontos somados.

Yildiz, aos 12 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os visitantes. Aos seis da segunda etapa, Yildiz disse à Juventus que não seria tão fácil como ela pensava. No entanto, aos 36, Vlahovic recebeu de McKennie e desatou os nós para garantir o triunfo dos alvinegros e Turim.

A Juventus volta a campo em uma semana, no sábado, 30/12, contra a Roma, em seus domínios. Já o Frosinone visitará a Lazio, em Roma, na sexta-feira, 29/12.

RODADA 17 – ITALIANO

Sexta-feira (22/12)

Empoli 0x2 Lazio

Sassuolo 1×2 Genoa

Monza 0x1 Fiorentina

Salernitana 2×2 Milan

Sábado (23/12)

Frosinone 1×2 Juventus

Bologna x Atalanta – 11h

Torino x Udinese – 11h

Verona x Cagliari – 14h

Inter x Lecce – 14h

Roma x Napoli – 16h45

