Sem espaço no Vasco, lateral Riquelme será emprestado ao Sport

O Vasco definiu mais uma saída do elenco no fim desta temporada. Afinal, o Cruz-Maltino entrou em um acordo com Sport, que disputa a Série B, e vai emprestar Riquelme até o final da próxima temporada. O lateral-esquerdo de 21 anos tem contrato com os cariocas até dezembro de 2025, mas, como não faz parte dos planos, será liberado para ganhar rodagem.

O jogador é cria das categorias de base da Colina, porém, viu uma grave lesão no joelho esquerdo atrapalhar a sua evolução dentro do grupo. Em julho de 2022, rompeu o ligamento cruzado anterior, passou por cirurgia e, desde então, sequer voltou a entrar em campo. Sua última partida, aliás, foi justamente no dia 19 daquele mês, diante do Ituano, em São Januário, pela Segunda Divisão, quando se machucou.

Depois de longo tempo de recuperação, Riquelme retornou às atividades no CT Moacyr Barbosa no fim do primeiro semestre. Apesar disso, sua utilização no time não se confirmou, até pelas boas atuações do seu concorrente por posição, Lucas Piton. A ideia da diretoria era, então, emprestá-lo ainda na janela de meio do ano, o que acabou não ocorrendo. O Fluminense chegou a ter interesse no jovem atleta, mas o Vasco não avançou nas tratativas.

Vasco no mercado

Por sinal, o Gigante da Colina pode ir ao mercado atrás de mais um lateral-esquerdo para compor o elenco. Titular absoluto, Piton tem vínculo até o fim de 2026. Além dele, o grupo ainda conta com Jefferson, emprestado pelo Atlético-GO até o Campeonato Carioca de 2024. No entanto, ele chegou ao clube em julho e está até hoje sem atuar. Não fez um jogo sequer e, portanto, tende a deixar o Cruz-Maltino após o Estadual.

