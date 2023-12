Cristiano Ronaldo tem tudo para ser o artilheiro do ano

Cristiano Ronaldo é igual a vinho. Quanto mais velho, melhor. Aos 38 anos, o veterano português está mais forte do que nunca e no páreo para terminar 2023 como o grande artilheiro do ano. Com 51 gols em 57 participações, o gajo ameaça Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Kane, do Bayern de Munique. Cada um soma 52 gols. Porém, só voltam a campo em 2024. O astro do Al-Nassr (SAU), não. Tem mais dois embates para ampliar seus números.

Haaland também aparece na briga. Soma 50 gols. Porém, lesionado, não participou da última edição do Mundial de Clubes da Arábia Saudita. Além disso, o Manchester City ainda não informou uma data sobre o retorno do astro da Noruega.

Sendo assim, na última sexta-feira (22), enquanto festejava o título mundial, Haaland viu Cristiano Ronaldo, no mesmo país, ultrapassá-lo. O atacante lusitano marcou um dos gols da vitória do Al-Nassr sobre o Al-Ettifaq por 3 a 1, pela Liga Saudita, campeonato dominado pelo gajo. Ele lidera a artilharia, com 17 gols, e as assistências, com nove.

Na atual temporada, Cristiano Ronaldo tem média de quase um gol por jogo. São 27 bolas na rede em 29 compromissos até aqui.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.