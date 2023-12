Com duas assistências de Lucas Paquetá, West Ham bate o Manchester United

O West Ham venceu o Manchester United por 2 a 0 neste sábado (23), pela 18ª rodada da Premier League. No Estádio Olímpico de Londres, o primeiro gol do time da casa foi de Bowen, já no segundo tempo, após receber um lindo lançamento de Lucas Paquetá. Posteriormente, foi a vez de Mohammed Kudus, também com assistência do brasileiro, estufar a rede e confirmar a vitória londrina.

Com os três pontos, o West Ham ultrapassou o United na tabela, assim, é o sexto colocado, com 30 pontos. Enquanto isso, a equipe de Erik Ten Hag é o oitavo, com 28. Até o fim da rodada, ambos os times podem perder posições.

Como foi o jogo

O Manchester United fez um bom primeiro tempo em Londres, mas faltou frieza e precisão no ataque para inaugurar o marcador. O time conseguiu controlar a bola, no entanto, teve dificuldade no último terço do campo. Aos 34 minutos, Garnacho perdeu uma chance clara de gol ao ficar cara a cara com o goleiro Areola. Além do argentino de 19 anos, Mainoo e Antony tiveram boas atuações na etapa inicial.

Na volta do intervalo o jogo ficou mais equilibrado, com West Ham conseguindo chegar ao ataque. Assim, quem abriu o placar foi o time mandante, aos 27 minutos. Com uma assistência espetacular de Lucas Paquetá, Bowen levou a melhor no um contra um com o goleiro Onana e mandou a bola para o fundo da rede. Mas não parou por aí! Aos 33′, em erro de saída de bola do time de Erik Ten Hag, Mohammed Kudus roubou a bola, fez tabela com Paquetá e ampliou o marcador. Não faltou esforço do time visitante para diminuir, mas a partida terminou com vitória dos mandantes por 2 a 0.

Próximos jogos

O United volta a campo na terça-feira, quando recebe o Aston Villa no Old Trafford, às 17h (de Brasília). Em contrapartida, na quinta-feira, o West Ham visita o Arsenal, às 17h15.

Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês

Quinta-feira (21/12)

Crystal Palace 1×1 Brighton

Sexta-feira (22/12)

Aston Villa 1×1 Sheffield

Sábado (23/12)

West Ham 2×0 Manchester United

Tottenham x Everton

Nottingham Forest x Bournemouth

Fulham x Burley

Luton Town x Newcastle

Liverpool x Arsenal

Domingo (24/12)

Wolverhampton x Chelsea