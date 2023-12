Corinthians tenta a contratação de equatorianos e recusa oferta por Wesley

O Corinthians adota uma postura mais ativa no mercado na reta final deste ano. Neste sábado (23), o clube paulista iniciou conversas com o Santos Laguna, do México, para contratar o zagueiro Félix Torres. Inclusive, o Timão já enviou uma oferta ao clube mexicano pelo defensor da seleção do Equador. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O gringo, de 26 anos, seria uma opção para suprir a saída de Gil, zagueiro que tem identificação com o Coringão, porém, sem contrato renovado. Afinal, a ideia da nova diretoria é promover uma reformulação no elenco.

Félix esteve na lista dos convocados da seleção equatoriana para a Copa do Mundo do Qatar no ano passado. Ele disputou três jogos e contribuiu com uma assistência.

Corinthians faz investida por outro equatoriano

A propósito, o Corinthians abriu negociações com outro jogador que foi ao Mundial pela seleção do Equador, mas não entrou em campo. Trata-se do lateral-esquerdo Palacios, que defende o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. A investida no jogador de 24 anos tem como intuito preencher a lacuna deixada pela aposentadoria de Fábio Santos.

Um possível trunfo para um desfecho positivo nas tratativas é o fato de Palacios agradar o técnico Mano Menezes. Aliás, há um monitoramento do atleta pelo comandante já há algum tempo. O lateral-esquerdo tem características mais ofensivas, com boa condução de bola em velocidade e habilidade.

Palacios se tornou um candidato forte a reforço do Corinthians pela alta concorrência pelo uruguaio Viña. O Flamengo lidera a disputa para fechar com o jogador. Além disso, a Roma que é a dona de seus direitos pede sete milhões de euros (pouco mais de R$ 37 milhões na cotação atual) para liberá-lo. A quantia é considerada inviável pela nova direção do Timão. A cúpula conclui que as condições para negociar com o equatoriano são melhores.

Oferta rejeitada

O jovem atacante Wesley, revelação da base do Corinthians, começa a despertar o interesse de clubes europeus. Inclusive, recentemente a direção do clube recusou uma oferta de oito milhões de euros (R$ 42,8 milhões na cotação atual). Em agosto deste ano, o Timão estendeu o contrato do promissor atleta até 2027. Além de aumentar a multa rescisória que, naquele momento, era de 50 milhões de euros (R$ 268 milhões na cotação da época).

