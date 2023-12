Com título, De La Cruz se despede do River: ‘Melhor ano da minha carreira’

Após seis anos e meio vestindo a camisa do River Plate, De La Cruz se despediu do time argentino na sexta-feira (22). Assim, com mais uma grande atuação, o camisa 11 foi titular na conquista do Troféu dos Campeões da Argentina, uma espécie de Supercopa local, na vitória por 2 a 0 diante do Rosario Central. Segundo o uruguaio, ele deixa o Millonario no melhor ano de sua carreira.

“Estou saindo do River Plate no melhor ano da minha carreira. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. No lado pessoal, eu precisava de uma mudança de ares, mudar um pouco o que vinha fazendo. Saio daqui muito maduro e muito agradecido”, disse o uruguaio de 26 anos à “Espn”.

“Espero poder voltar algum dia, pois me sinto em casa. River é uma família e me fizeram sentir desta maneira. Foram 10 títulos com o clube, não é para qualquer um, mas foi um processo. Hoje, ir campeão, me dá uma grande alegria”, completou.

De La Cruz despista sobre acerto com o Flamengo

Antes mesmo de deixar o River Plate, De La Cruz chegou a um acordo com o Flamengo. Dessa forma, o uruguaio, que encontrará Arrascaeta, seu companheiro de seleção, no time carioca, assinará contrato até dezembro de 2028. No entanto, após a sua última partida pelo River, ele preferiu não dar detalhes de seu futuro.

“Prefiro não dizer nada ainda, é uma questão de espera. Acredito que vou no meu melhor ano da carreira, consolidado na Seleção (do Uruguai), onde Bielsa me fez sentir muito importante dentro do seu esquema. O mesmo no clube, o treinador me deu muita participação. Tudo isso me faz ir no melhor momento”, detalhou.

Para tirar o camisa 11 do River Plate, o Flamengo terá que desembolsar US$ 16 milhões (R$ 79 milhões), valor da multa rescisória do jogador.

