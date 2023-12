Final da Supercopa entre Palmeiras e São Paulo ainda tem local indefinido

A decisão da Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo, marcada para fevereiro de 2024, ainda não tem local definido. A pouco mais de um mês do encontro entre os campeões nacionais, a CBF ainda discute a melhor opção. Em comunicado, a entidade informou que as alternativas são o histórico Maracanã, no Rio de Janeiro, o Mané Garrincha, em Brasília, e o Estádio Municipal Parque do Sabiá em Uberlândia.

Como as duas equipes têm sede em São Paulo, essa deveria ser a escolha ideal. Contudo, há um elemento dificultador, que é a determinação do Ministério Público de torcida única em clássicos na cidade em vigor desde 2016. Assim, essa possibilidade perde bastante força. A questão é que, pelo menos, duas alternativas têm compromissos ou imprevistos que podem atrapalhar.

No caso do Maracanã, está prevista uma reforma do gramado em janeiro, o que impediria o icônico palco de estar disponível. Já o Mané Garrinha tem em seu cronograma um evento marcado em fevereiro. Trata-se do ‘Carnaval do Mané’ entre os dias 3 e 13 de fevereiro. Assim, para permitir o recebimento da Supercopa, seria necessária uma alteração de datas.

Oferta para sediar a final entre Palmeiras e São Paulo

A final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo recebeu uma proposta do presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul. O dirigente propôs que a partida decisiva ocorra no Mangueirão, já que o estádio passou por uma reforma recente.

Mesmo assim, a CBF ainda não incluiu o palco como uma opção. Com as obras, o Mangueirão passou por algumas melhorias estruturais como ampliação da capacidade, mudança de gramado. Além de avanço no sistema de drenagem e instalação de novos refletores e telões.

Incertezas sobre a decisão

As tratativas a respeito do local da decisão da Supercopa do Brasil estavam sob a incumbência do presidente Ednaldo Rodrigues. Entretanto, o mandatário deixou o cargo após uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) ao lado de seus vice-presidentes todos eleitos em 2022. Com isso, a administração interina fica na figura de José Perdiz, que recebeu o posto de interventor pela Justiça Comum. Ele é quem lidera as definições.

Fifa e a Conmebol têm uma ida programada ao Brasil em janeiro e pediram à CBF que a nova eleição ocorra depois dessa visita. Dessa forma, a definição do estádio que sediará a partida ainda é uma incógnita. Inclusive, não há uma previsão concreta da entidade de quando isso pode mudar.

