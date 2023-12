Botafogo faz oferta por meia argentino, destaque na Libertadores

O Botafogo quer reforçar o setor de criação do elenco de olho em 2024 e definiu um alvo no mercado sul-americano. Trata-se de Cristian Medina, vice-campeão da Libertadores pelo Boca Juniors e um dos destaques da competição. A diretoria carioca, aliás, fez uma oferta para contratar o jogador de 21 anos, que tem contrato com os argentinos até dezembro de 2027.

Ele chamou a atenção do Glorioso muito por conta da sua versatilidade dentro das quatro linhas. Afinal, costuma realizar as funções de volante, meia centralizado e até atua pelo lado direito ofensivo, características que agradam. Além disso, também soma passagens por seleções de base da própria Argentina e fez, ao todo, seis gols pelos Xeneizes em 130 jogos disputados.

No mercado, o Botafogo tem como uma das prioridades contratar alguém para fazer sombra ou, até mesmo, revezar com Eduardo na criação do time. Isso porque o camisa 33, no entendimento interno, ficou bastante sobrecarregado ao longo do ano por ser o único com valência de armação de jogadas. O clube entende que é necessário a vinda de uma segunda peça para aliviar o peso e distribuir a responsabilidade no setor.





O departamento de futebol também mapeia outras posições consideradas mais carentes no grupo. O sistema defensivo é aquele que deve dar mais trabalho à diretoria. O goleiro Lucas Perri e zagueiro Adryelson têm saídas encaminhadas ao Lyon, da França. Para o gol, João Paulo foi cotado, mas vai seguir no Santos. Por outro lado, na zaga, o clube carioca demonstrou interesse na contratação de Lucas Halter, que pertence ao Athletico-PR.

