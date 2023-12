São Paulo e Palmeiras pedem para Supercopa ser no Maracanã

As diretorias de São Paulo e Palmeiras decidiram se unir para pedir à CBF que a Supercopa do Brasil seja disputada no Maracanã. A partida acontece no dia 3 de fevereiro e reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Contudo, o local do embate ainda não está decidido.

Como as duas equipes têm sede em São Paulo, essa deveria ser a escolha ideal. Contudo, há um elemento dificultador, que é a determinação do Ministério Público de torcida única em clássicos na cidade em vigor desde 2016. Assim, essa possibilidade está descartada.

Assim, o Rio de Janeiro aparece como a melhor escolha para ambos os times. Isso porque facilitaria na logística das duas equipes, além de que os dois times vão estar no meio da disputa do Campeonato Paulista. Desta forma, se a final for realizada no Maracanã, os jogadores terão um tempo maior de recuperação, visando o retorno ao Estadual.

O Maracanã também permitira um deslocamento menor a torcedores, já que se espera que o jogo fora de São Paulo não tenha restrições com relação à presença de público.

O que pode impedir que o Maracanã acabe sendo descartado, é o estado do gramado. Afinal, ele passará por uma manutenção em janeiro e não sabe se estará apto para receber a decisão.

Opções além do Maracanã

A CBF ainda avalia locais para a final. Além do Maracanã, o Mané Garrincha, em Brasília, e o Parque do Sabiá, em Uberlândia e o Mangueirão, no Pará, aparecem como alternativas para receber a Supercopa do Brasil.

