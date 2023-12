Beraldo, do São Paulo, viaja à França após o Natal para fazer exames no PSG

O São Paulo está muito próximo de vender o zagueiro Beraldo para o futebol europeu. O clube paulista está em negociações avançadas com o Paris Saint-Germain pelo jogador. A propósito, o defensor de 19 anos viajará à França após o Natal, mais especificamente no dia 27, para realizar exames, três dias depois.

A intenção do PSG é desembolsar 20 milhões de euros (pouco mais de R$ 107 milhões na cotação atual) para fechar com Beraldo. Como o Tricolor Paulista é dono de 60% dos direitos do jogador, teria direito a R$ 64,2 milhões da compra. Afinal, o XV de Piracicaba possui 20% do passe do zagueiro, e o atleta, por sua vez, é dono dos outros 20%.

O São Paulo tenta convencer o jovem defensor a abrir mão da porcentagem que tem direito, já que espera lucrar perto de R$ 90 milhões na transação. Com a negociação praticamente concluída, a tendência é que Beraldo integre o elenco do PSG já no começo de janeiro.

A equipe da capital francesa, aliás, volta aos gramados no terceiro dia de 2024, quando a competição nacional retorna após as festas de fim de ano. O adversário da vez será o Tolouse. Já em fevereiro, o Paris Saint-Germain terá pela frente o Real Sociedad, da Espanha, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

São Paulo se mexe para evitar perder mais jogadores

Assim, com a venda de Beraldo quase certa para a Europa, o São Paulo se movimenta para manter outros atletas revelados em sua base. Jovens jogadores como o volante Pablo Maia e o lateral-esquerdo Wellington vem despertando o interesse de outros clubes do Velho Continente.

Passagem de Beraldo pelo Tricolor Paulista

Em 2023, o zagueiro chegou a sua terceira temporada entre os profissionais. Contudo, a primeira com uma sequência de jogos, pois, no ano passado, foram apenas quatro partidas. Na atual temporada, o bom desempenho, nas 48 oportunidades que entrou em campo, chamou a atenção de diversos clubes europeus.

Além do PSG, apenas Leicester e Zenit realmente mandaram propostas por Beraldo. O clube francês foi quem enviou a oferta mais atrativa e que se adequava a sua pedida. A investida dos ingleses foi de 16 milhões de euros (R$ 85 milhões na cotação atual) e a dos russos foi de 18 milhões de euros (R$ 96 milhões na cotação atual).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook