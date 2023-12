Na mira do PSG, Moscardo diz que se reapresenta ao Corinthians em janeiro

Uma das grandes incógnitas do Corinthians para 2024 é o volante Moscardo. Grande joia do clube e principal revelação em 2023, o jogador é alvo do Paris Saint-Germain e pode se mudar para a capital francesa no ano que vem. Contudo, de acordo com o próprio atleta, ele estará no Parque São Jorge em janeiro, para iniciar a pré-temporada no Timão.

“Minha realidade hoje é o Corinthians. Vou me reapresentar lá no começo de janeiro, fazer os treinamentos intensos da pré-temporada, que a gente sabe que é difícil . Já pensar nos próximos desafios, próximas competições e buscar um título”, disse Moscardo, durante evento beneficente em São José dos Campos, interior de São Paulo.

Além disso, o volante também mira uma temporada melhor em 2024. Afinal, em 2023, ele sofreu junto com o Corinthians em um ano ruim, com eliminações duras e a briga até o fim contra o rebaixamento no Brasileiro. Contudo, agora, o jogador mira seu primeiro título como profissional.

“Eu imagino que, desde os anos da base, vêm sendo um ano melhor que o outro. O próximo ano não pode ser diferente. Espero continuar jogando em altíssimo nível. Independente do lugar que seja, eu quero estar jogando, marcando gols, dando assistências e minha meta deste próximo ano é ganhar um título como profissional”, finalizou o volante.

Moscardo está há muito tempo na mira dos franceses

Moscardo está há muito tempo na mira do PSG, que está disposto a oferecer uma proposta superior a 20 milhões de euros (R$ 106 milhões), como a feita pelo Chelsea, em julho. Seja como for, o jogador ganhou notoriedade ao longo do ano, despertando interesse de clubes do Velho Continente.

Embora o volante de 18 anos tenha contrato até dezembro de 2026, o Timão já sabia que o assédio europeu deveria tirar o jogador do Parque São Jorge em 2024. Moscardo é cria da base corintiana, onde chegou com apenas 12 anos. Ele subiu para os profissionais nesta temporada, somando 26 partidas. Aliás, ele marcou um gol, na vitória diante do Vasco por 4 a 2, em São Januário.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.