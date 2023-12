Atlético de Madrid derrota o Sevilla e fica em terceiro no Espanhol

O Atlético de Madrid conseguiu um resultado importante para consolidar sua posição no G4 desta edição do Campeonato Espanhol. Neste sábado (23), no Wanda Metropolitano, o time da capital venceu o Sevilla por 1 a 0, placar magro e sustentado com sofrimento. O jogo fechou a 18ª jornada da competição nacional.

Llorente, com um minuto de jogo, na segunda etapa, abriu o marcador para o Atlético de Madrid. Mais tarde, Soyuncu seria expulso, deixando o Colchonero com um a menos. Mas o time anfitrião conseguiu segurar o resultado favorável.

No entanto, o Atlético volta a campo justamente contra o Girona, no dia 3/1, na Catalunha. Tem, portanto, uma grande oportunidade para encurtar a distância.

Já o Sevilla vive uma crise de resultados. O time da pitoresca Andaluzia é apenas o 15º lugar, com 16. Mantém, agora, apenas três pontos de vantagem sobre o Z-3, a assombrosa zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. O time, na próxima rodada, recebe o Athletic Bilbao, em casa, no Ramón Sánchez Pizjuán, no dia 4/1.

