Com gol de Richarlison, Tottenham vence o Everton

Em partida da 18ª rodada de 2023 /2024 do Campeonato Inglês, a Premier League, o Tottenham venceu o Everton, neste sábado (23): 2 a 1 em Londres. Os gols dos Spurs foram marcados por Richarlison e Son, ambos no primeiro tempo, enquanto o português André Gomes descontou na reta final do jogo. Outro brasileiro em campo foi o lateral-direito Emerson Royal, da equipe londrina.

Com a vitória, o Tottenham está em quarto lugar, com 36 pontos em 18 jogos. A liderança, vale lembrar, é do Arsenal, com 39 pontos em 17 partidas. O G4 conta ainda com Aston Villa (39) e Liverpool (39), que somam 18 e 17 jogos, respectivamente. Já o derrotado Everton é o 16º, com apenas 16 pontos.

Campeão mundial na última sexta-feira (22), o Manchester City é apenas o quinto colocado, afinal, soma 34 pontos em 17 embates. Seu maior rival, o Manchester United, por sua vez, encontra-se em oitavo, com 28 pontos. Entre eles, vale lembrar, aparecem West Ham e Newcastle, com 30 e 28.

O Tottenham entra em campo agora contra o Brighton, fora de casa, na próxima quinta-feira (28), às 16h30. O Everton, por sua vez, recebe o City um dia antes, às 17h15.

Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês

Quinta-feira (21/12)

Crystal Palace 1×1 Brighton

Sexta-feira (22/12)

Aston Villa 1×1 Sheffield

Sábado (23/12)

West Ham 2×0 Manchester United

Tottenham 2 x 1 Everton

Nottingham Forest 2 x 3 Bournemouth

Fulham 0 x 2 Burley

Luton Town 1 x 0 Newcastle

Liverpool x Arsenal -14h30

Domingo (24/12)

Wolverhampton x Chelsea

Manchester City x Brentford (sem data, por conta da disputa do Mundial)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.