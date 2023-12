Shakhtar recusa novo empréstimo, e Corinthians tenta acordo por Maycon

O Corinthians recebeu uma recusa do Shakhtar Donetsk por um novo empréstimo do volante Maycon. O clube ucraniano não quer emprestar o jogador por mais uma temporada e só aceita vendê-lo em definitivo. Assim, o Timão estuda uma nova forma de manter o atleta. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

As negociações devem seguir nos próximos dias, mas o Timão já manifestou interesse em permanecer com o jogador. Tanto que o clube está disposto em envolver direitos de jovens atletas para ficar com o volante. Por outro lado, o Shakhtar quer vender Maycon em definitivo, e um retorno está descartado.

O volante também não tem planos de voltar para o futebol ucraniano, neste momento, mas entende que ainda pode render no futebol europeu. Contudo, o plano A do jogador é permanecer no Corinthians. Ele ficou no Shakhtar entre julho de 2018 até março do ano passado, quando deixou o país, em fuga, por conta da guerra contra a Rússia.

Maycon desde que voltou ao Corinthians

Maycon retornou ao Corinthians em 2022. Para obter a liberação, o Timão pagou 500 mil euros, cerca de R$ 2,8 milhões na cotação da época. Contudo, ele conviveu com muitas lesões naquele ano. Assim, teve seu empréstimo renovado por mais uma temporada. Em 2023, tem 56 jogos disputados e três gols marcados. Com Mano, tem ganhado cada vez mais espaço e importância dentro do time titular.

