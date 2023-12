Em desembarque do Fluminense, Mário Bittencourt afirma: ‘Dever cumprido’

Após o vice-campeonato no Mundial de Clubes, a delegação do Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro na tarde deste sábado (23). Nem todos os tricolores estiveram no voo, que sofreu atraso. Alguns já partiram da Arábia Saudita para destinos diferentes, já que estão de férias. Ao deixar o aeroporto, o presidente Mário Bittencourt falou com a imprensa.

Bittencourt detalhou que o sentimento tricolor é de dever cumprindo. Além disso, enalteceu o desempenho de sua equipe por atuar no “estilo Fluminense”. Mário também aproveitou para falar sobre a expectativa por títulos em 2024.

“Sentimento de dever cumprido. Queríamos ter vencido ontem, sabíamos que dava para vencer. Mas o mais importante que comentamos depois do jogo é que jogamos sendo Fluminense. Temos um DNA, uma cara de time, de clube. Muito importante a gente lembrar que, há quatro anos, estávamos numa posição muito diferente. Posição que o Fluminense não merecia. Quatro meses de salário atrasado, oito de imagem. Dívida que controlamos, mas ainda precisamos cuidar dela com carinho. Mostramos para a América do Sul, que dá para fazer futebol com poucos recursos”, disse o presidente do Fluminense.

“Temos os pés no chão, sem fazer loucuras. Para 2024, temos o Carioca, que vamos buscar o tricampeonato. Temos a Recopa Sul-Americana, que é um título internacional que queremos ganhar. Somos cabeça de chave da Libertadores. Queremos voltar ao Intercontinental em 2024. E temos o Mundial em 2025”, completou.

Alguns jogadores não devem mais jogar pelo Fluminense

A partida contra o Manchester City pode ter sido a última de dois jogadores com a camisa tricolor. Afinal, o zagueiro Nino e o volante André, dois dos principais destaques da temporada histórica do time das Laranjeiras, estão na mira do futebol europeu.

Logo após a partida os jogadores foram questionados sobre 2024. Nino, que tem conversas avançadas com o Nottingham Forest, da Inglaterra, despistou sobre o seu destino. No mesmo caminho, André disse que ainda “não tem nada certo” a respeito de sua saída do clube carioca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.