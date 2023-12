Por que Artur, praticamente vendido, segue como jogador do Palmeiras?

Uma das poucas contratações do Palmeiras em 2023, o atacante Artur não deve permanecer em 2024. O jogador tem negociações bem encaminhadas com o Zenit, da Rússia, e deve deixar o Verdão no ano que vem. Contudo, com as conversas acontecendo há um mês, o atleta segue como atleta da equipe alviverde, e o anúncio com o clube russo ainda não aconteceu.

Entre os clubes está tudo certo. O Zenit vai desembolsar R$ 80 milhões, com mais R$16 milhões a serem pagos, caso o atacante cumpra algumas metas pré-estabelecidas. Algumas garantias bancárias para recebimento do valor chegaram a gerar um certo imbróglio, mas as duas instituições já se resolveram.

O que resulta em um verdadeiro empecilho mesmo vai da parte do próprio jogador. Afinal, Artur mudou de empresário no fim do ano, e as negociações deram uma paralisada. O atacante está de férias, enquanto seu novo staff é o responsável por ainda discutir os detalhes do contrato com o Zenit, como porcentagem dos valores. Contudo, mesmo com o atraso, o acordo deve acontecer.

A transferência é vista com bons olhos pelo Palmeiras. Afinal, o Verdão deve receber quase o dobro que investiu para tirar o atacante do RB Bragantino. Assim, o Alviverde consegue se readequar financeiramente e abre espaço para uma nova contratação no setor.

A segunda passagem de Artur pelo Palmeiras

Artur chegou em abril no Palmeiras e logo se tornou titular. Contudo, caiu de rendimento quando saiu da ponta direita para a esquerda, após a lesão de Dudu. Na reta final, foi para o final da fila. Assim, viu Endrick e Breno Lopes assumirem a titularidade. Ao todo, o atacante disputou 43 jogos no ano, com 10 gols e duas assistências.

