De La Cruz aparece em vídeo com a camisa do Flamengo e gera apreensão

Não é oficial, mas o meio-campista De La Cruz já se sente jogador do Flamengo. Neste sábado (23), um vídeo do jogador uruguaio vazou nas redes sociais, já com a camisa do Rubro-Negro. O atleta, que pertence ao River Plate, da Argentina, era o principal alvo do clube carioca para a próxima temporada e chega para assinar contrato de cinco anos.

No vídeo, o uruguaio aparece felicitando um amigo com a camisa do Flamengo. Em momento algum, o jogador se refere como atleta do Rubro-Negro. Contudo, a postagem irritou bastante os dirigentes do clube da Gávea. A diretoria teme que o River Plate, que ainda nem foi comunicado de maneira oficial do pagamento da multa, dificulte nos processos e atrase ainda mais o término da burocracia, justamente, por conta do vídeo publicado.

De La Cruz de Mengão. pic.twitter.com/3upkHtpaXM — RaFla Mello (@raflamello81) December 23, 2023

De La Cruz vai assinar um contrato de cinco anos, mas o valor da multa ainda não está pago. O acordo, portanto, ainda não está oficializado. Afinal, falta fazer a transferência de US$ 16 milhões (R$ 79 milhões) da multa rescisória do contrato do uruguaio com o River Plate.

O elenco rubro-negro se reapresenta no dia 8 de janeiro, e o jogador é aguardado no Ninho do Urubu para iniciar a pré-temporada.

De La Cruz já se despediu do River Plate

Nesta sexta-feira (22), o uruguaio se despediu do time argentino, após conquistar o Troféu dos Campeões da Argentina, uma espécie de Supercopa local, na vitória por 2 a 0 diante do Rosário Central. O meia confirmou que está indo embora do River Plate, disse que viveu o melhor ano da carreira, mas não confirmou sua ida ao Flamengo.

“Estou saindo no melhor ano da minha carreira. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Pessoalmente eu precisava de uma mudança de cenário, de mudar um pouco o sentido do que eu vinha fazendo”, disse o jogador, após a partida.

