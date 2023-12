Martinelli cita que não entendeu Grealish e diz que vice ‘não atrapalha trajetória’

Depois do vice do Mundial de Clubes, o Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro neste sábado (23), por volta das 13h40 (de Brasília). Em campo, o Tricolor sucumbiu diante do Manchester City e sofreu uma goleada por 4 a 0 na Arábia Saudita. No entanto, segundo Martinelli, o resultado não afetará a trajetória e o ano mágico que a equipe carioca teve.





“Foi uma grande temporada. Infelizmente não conseguimos o título mundial, mas não atrapalha a nossa trajetória”, disse.

Ao soar o apito final, uma confusão no gramado aconteceu entre o próprio volante e Grealish, do Manchester City. Entre xingamentos, o zagueiro Felipe Melo também se envolveu e afirmou que o jogador da equipe inglesa desrespeitou o Tricolor das Laranjeiras ao gritar “olé”. Por outro lado, o camisa 8 ressaltou que não entendeu o que o adversário falou, porém o xingou de volta.

“Foi no final do jogo. Falou em inglês, eu não entendi. Deve ter me xingado, eu xinguei de volta. Mas é coisa de campo”, frisou.

De olho na próxima temporada

O desembarque aconteceu às 13h40 (de Brasília), porém alguns atletas seguiram para outros destinos direto da Arábia Saudita para aproveitarem as férias. Dessa forma, o elenco se reapresenta em meados de janeiro para a próxima temporada.

A reapresentação contará com duas novidades, no momento. O zagueiro Antônio Carlos, que pertencia ao Orlando City, dos Estados Unidos (já anunciado), e o meia Renato Augusto, ex-Corinthians.

