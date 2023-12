Inter vence e irá virar o ano na liderança do Italiano

Doce rotina! A Internazionale venceu o Lecce por 2 a 0, neste sábado (23), em Milão. A partida, vale lembrar, foi válida pela 17º rodada do Campeonato Italiano de 2023/2024. É a penúltima rodada desta rodada, afinal, 20 serão no ano que vem. Os gol da Inter foram marcado pelo zagueiro Bisseck, no primeiro tempo, e pelo meia Barella, no segundo.

Assim, a Inter se redimiu após ser eliminado pelo Bologna, em casa, na Copa Itália, no último meio de semana. No Campeonato Italiano, por sua vez, a Internazionale segue na liderança, agora com 44 pontos, quatro a mais do que a Juventus. Milan e Bologna, com 33 e 31, completam o G4. Todos já jogaram na rodada.

Dessa forma, a Internazionale irá encerrar o ano na liderança da competição, mas ainda não assegurou o título simbólico do primeiro turno. Já o Lecce está em 12º, com 20 pontos.

A Inter de Milão jogou sem seu principal jogador, afinal, o atacante Lautaro Martínez está lesionado. Assim, o austríaco Arnautovic entrou em seu lugar. No entanto, ele desperdiçou muitas boas oportunidades. Aos 39, o zagueiro Bisseck cabeceou na trave. O “uh” da torcida transformou-se em gol apenas três minutos depois. Em cobrança de falta de Çalhanoğlu, o alemão viu a bola bater no seu ombro e entrar.

A segunda etapa teve um cenário parecido: os atacantes Arnautovic e Thuram perdendo gols, mas o zagueiro Bisseck levando perigo. Aos 32, porém, o austríaco se redimiu com lindo passe para Barella, que ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou. Na reta final, Banda foi expulso. Assim, deixou a vida da Inter ainda mais fácil,

Além de Lautaro Martínez, a Internazionale de Milão também sofreu com as ausências de Dumfries, Di Marco e Cuadrado.

Próximos compromissos

A Internazionale de Milão encerra o ano visitando o Genoa, na próxima sexta-feira (29), às 16h45. Já o primeiro turno interista acabará contra o Hellas Verona, no dia 06 de janeiro, em Milão. Já o Lecce visita a Atalanta no próximo sábado (30) e recebe o Cagliari na primeira rodada em 2024.

Dessa forma, a Internazionale chega a oito vitórias nos últimos dez jogos no Campeonato Italiano. No período, houve ainda empates com Juventus e Bologna. Além do Scudetto, a equipe de azul e preto pode ainda conquistar a Supercopa da Itália e a Champions League em 2024.

RODADA 17 – ITALIANO Sexta-feira (22/12) Empoli 0x2 Lazio

Sassuolo 1×2 Genoa

Monza 0x1 Fiorentina

Salernitana 2×2 Milan Sábado (23/12) Frosinone 1×2 Juventus

Bologna 1 x 0 Atalanta

Torino 1 x 1 Udinese

Verona 1 x 0 Cagliari

Inter 2 x 0 Lecce

Roma x Napoli – 16h45

