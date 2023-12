Veja quanto o Fluminense irá receber pelo vice do Mundial de Clubes

Com o vice-campeonato, o Fluminense receberá R$ 20 milhões de premiação no Mundial de Clubes. Nesse sentido, após a derrota por 4 a 0 para o Manchester City, na última sexta-feira (22), o Tricolor ficará com o montante acumulado pela participação no torneio, cinco milhões a menos que o clube inglês.

Apesar da goleada, o discurso tanto dos jogadores, quanto do técnico Fernando Diniz é de alegria pela grande temporada que fizeram. Muitos deles relembraram o título inédito da Copa Libertadores, em pleno Maracanã, assim como o bicampeonato do Carioca, com direito a goleada sobre o rival.

Campanha tricolor na Arábia Saudita

Na disputa do Mundial, o time carioca estreou, na última segunda-feira (18), e encontrou muitas dificuldades diante de um organizado Al Ahly. No entanto, a equipe carioca reagiu na etapa final e com gols de Jhon Arias e John Kennedy garantiu a vaga na decisão diante do poderoso Manchester City.

Dessa forma, a equipe sabia que seria muito complicado bater os Citizens, porém preferiu seguir o mesmo estilo de jogo que o levou até à decisão. Contudo, o time sofreu um gol logo no primeiro lance da partida, quando Marcelo tentou uma virada de jogo e deu no pé do adversário. Ainda no primeiro tempo, Foden recebeu na esquerda, tentou o cruzamento, mas a bola tocou nos pés de Nino e enganou Fábio.

Na volta do intervalo, Foden e Álvarez sacramentaram a goleada da equipe inglesa. O elenco tricolor saiu com a sensação de dever cumprido, de ter colocado o clube na disputa de uma das competições mais importantes do mundo do futebol.