Premier League: Arsenal empata com Liverpool e mantém liderança

Fora de casa, o Arsenal segurou o empate por 1 a 1 contra o Liverpool, neste sábado (23), em Anfield, e manteve a liderança da Premier League no final da 18ª rodada. Os Gunners abriram o placar com gol marcado pelo zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, enquanto os Reds chegaram ao empate com golaço de Salah. Apesar de um jogo animado e equilibrado, as equipes não conseguiram marcar gols no segundo tempo, e o empate prevaleceu até o apito final.

Dessa maneira, o Arsenal segue na ponta da tabela com 40 pontos. Por outro lado, o Liverpool desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o rival e manteve a vice-liderança, com 39 pontos.

Além disso, ambas equipes contaram com um tropeço do Aston Vila diante do então lanterna Sheffield para seguirem na frente. Os Villans estão na terceira posição, com 39 pontos, mas perdem nos critérios de desempate para o Liverpool.

Na próxima rodada da Premier League, o Liverpool visita o Burnley, na terça-feira (26), enquanto o Arsenal recebe o West Ham na quinta-feira (28).

Jogos da 18ª rodada da Premier League

Quinta-feira (21/12)

Crystal Palace 1×1 Brighton

Sexta-feira (22/12)

Aston Villa 1×1 Sheffield

Sábado (23/12)

West Ham 2×0 Manchester United

Tottenham 2×1 Everton

Nottingham Forest 2×3 Bournemouth

Fulham 0x2 Burley

Luton Town 1×0 Newcastle

Liverpool 1×1 Arsenal

Domingo (24/12)

Wolverhampton x Chelsea

