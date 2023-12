Cantillo confirma saída do Corinthians e diz ter ofertas de três países

Depois de uma temporada com poucas oportunidades, Cantillo confirmou que está do Corinthians. Neste sábado (23), o meio-campista revelou, ainda, à Win Noticias, da Colômbia, que tem propostas de clubes daquele país, do México e até do futebol brasileiro.

“Termino (contrato) com o Corinthians em 31 de dezembro, vou ser um jogador livre e estou esperando a melhor proposta para tomar uma boa decisão. Não tenho nada, estou esperando. Sim, tenho ofertas do futebol brasileiro de novo, de duas equipes do México e aqui [na Colômbia] já tenho conversas com dois clubes”, disse o volante de 30 anos, cujo contrato com o Timão encerra daqui a oito dias.

Além disso, Cantillo disse que o balanço de sua passagem pelo clube paulista é “muito positivo”, embora tenha sofrido em janeiro uma lesão de grau 2 na coxa direita que o prejudicou no decorrer da temporada.

“Uma grande experiência ir para o futebol brasileiro, uma liga competitiva em que joguei com e contra grandes jogadores. Penso que foi bom, tive grandes temporadas também. O ano de 2023 foi muito difícil para mim pela lesão, que demorou muito tempo e me prejudicou um pouco. Mas o meu balanço pessoal foi muito positivo”, ressaltou.

Pelo Corinthians, Cantillo disputou 116 partidas, 76 delas na condição de titular. Ele chegou no começo de 2020 por empréstimo junto ao Junior Barranquilla-COL, mas não se firmou no elenco. Mesmo assim foi comprado em definitivo no ano passado. Na temporada de 2023, o meio-campista atuou em apenas 12 jogos, sendo titular em quatro ocasiões.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.