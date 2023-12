Palermo, maior artilheiro do Boca, confirma presença no Jogo das Estrelas

O tradicional Jogo das Estrelas de Zico ganhou um reforço de peso. Isso porque Martín Palermo, maior artilheiro da história do Boca Juniors, confirmou que estará presente no Maracanã. A partida comemorativa está marcada para as 20h30 da próxima quarta-feira (27).

Palermo está na história do futebol argentino. Afinal, com 236 gols, se tornou o maior goleador do clube xeneize, onde foi bicampeão da Copa Libertadores. Além disso, pela seleção de seu país, foram 15 jogos e nove gols marcados.

Junto de Palermo, também asseguraram presença o ex-goleiro Julio César e o ex-lateral-esquerdo Sorín. Assim, 44 nomes estão confirmados no evento. Aliás, além de Zico e Julio, outros grandes ídolos do Flamengo estão confirmados: Leandro, Júnior, Adílio, Andrade, Mozer, Petkovic, Sávio, Adriano, Ronaldo Angelim e Léo Moura.

Ao todo, 45 mil ingressos já foram vendidos. As entradas para os setores Norte e Sul custam R$ 50 (R$ 25 a meia entrada). Setor Leste a R$ 70 (R$ 35 a meia) e Oeste a R$ 90 (R$ 45 a meia).

Saiba quem está confirmado no ‘Jogo das Estrelas’

Goleiros: Julio Cesar, Carlos Germano, Gabriel e Marcos Felipe (Bahia).

Laterais: Júnior, Leandro, Leonardo, Léo Moura, Athirson, Juan, Sorín e Gilberto (Bahia).

Zagueiros: Mozer, Aldair, Ronaldo Angelim, Geromel (Grêmio) e Ronaldo Angelim.

Volantes: Andrade, Adílio, Mancuso, Jônatas, Amaral e Luisinho Quintanilha.

Meias: ZICO, Petkovic, Djalminha, Claudinho (Zenit), Thiago Coimbra, Éder Aleixo, Alex e D’Alessandro.

Atacantes: Adriano, Sávio, Renato Gaúcho, Zé Roberto, Alcindo, Aloísio Chulapa, Amoroso, Alex Dias, Martín Palermo, Matheus Gonçalves (Flamengo), Luciano (São Paulo) e Davidson (Wuhan Three Towns, da China).

