Santos reformula elenco e prepara pacotão de reforços

O Santos precisará fazer grande reformulação em seu elenco para a próxima temporada. Isso porque o clube passa por uma crise financeira e graças à inédita queda para a Série B precisará se desfazer de alguns jogadores. Com o ajuste do teto salarial, o Peixe tem sete negociações avançadas. No caso, os laterais-direito Igor Silva e Hayner, o lateral-esquerdo Jorge, os meio-campistas Cazares e Otero, além dos atacantes Willian Bigode e Pedrinho.

A expectativa para 2024 é a de que o Alvinegro Praiano realize ao menos dez contratações na tentativa de formar um time competitivo para brigar pelo retorno à elite do futebol brasileiro. Dessas sete tratativas avançadas, em seis delas os atletas chegariam por empréstimo. São os exemplos do lateral-direito Hayner, de 28 anos, que pertence ao Azuriz, mas atuou na última temporada pelo Coritiba. Na mesma situação está o seu companheiro de posição Igor Silva, de 27 anos, que defende o Lorient, da França.

O mesmo pode se aplicar aos atacantes Willian Bigode e Pedrinho. O primeiro atingiu algumas metas previstas em contrato com o Fluminense e terá uma extensão de vínculo até dezembro de 2024. Posteriormente, a tendência é a de que o jogador de 37 anos seja emprestado ao Santos. Em 2023, Willian defendeu o Athletico-PR.

Pedrinho atuou no segundo semestre deste ano pelo América-MG, onde já havia tido uma curta passagem em 2022. Antes disso, na primeira metade da temporada, o atacante de 24 anos estava no São Paulo, mas teve o contrato rescindido após acusação de agressão à sua ex-namorada. Em seguida, para 2024, o Lokomotiv Moscou, da Rússia, dono dos seus direitos, deve cedê-lo por empréstimo ao Peixe.

Velho conhecido do Santos pode retornar

O lateral-esquerdo Jorge, de 27 anos, que passou pelo Santos em 2019 por empréstimo e com destaque, está próximo de voltar ao clube. Ele não está nos planos de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, para a próxima temporada e, assim, busca um novo clube.

Em 2023 ele atuou apenas quatro partidas pelo Fluminense no Campeonato Carioca, pois sofreu uma grave lesão grave no ligamento do joelho direito. Caso a negociação tenha um desfecho positivo, os dois clubes dividiriam o pagamento dos salários de Jorge.

Jogadores sem contrato

O venezuelano Otero é mais um jogador com negociações encaminhadas. Afinal, ele teria um custo baixo, pois está livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Aucas, do Equador. Outro estrangeiro que está próximo de fechar é o meio-campista Cazares, ex-Atlético e Corinthians. Aliás, o equatoriano é mais um exemplo de agente livre, já que seu contrato com o América-MG chegou ao fim. Assim, ele também se encaixa no bom custo-benefício segundo avaliação do Santos e está a detalhes de assinar um pré-acordo.

Outras negociações do Santos em curso

Dois jogadores que recentemente não tiveram uma extensão de vínculo com o Corinthians e estão em conversas com o Alvinegro Praiano são o zagueiro Gil e o meio-campista Giuliano. O defensor de 36 anos despertou o interesse de outros clubes no Brasil. No entanto, a boa relação com Fábio Carille, técnico do Peixe para 2024, deve ser um trunfo.

Já com relação a Giuliano, a concorrência pelo meio-campista de 33 anos é grande, mas o Santos confia em um desfecho positivo. Outro atleta que ainda pertence ao clube, porém há um interesse no retorno é o goleiro John. O arqueiro está emprestado ao Real Valladolid, da Espanha. Como não há cláusula no contrato para ter êxito na sua volta ao Brasil os espanhóis teriam que liberá-lo.

A respeito de Diego Pituca, o vínculo do volante com o Kashima Antlers, do Japão se encerra em primeiro de janeiro de 2024. O jogador tem um pré-contrato assinado com o Peixe desde julho desse ano com validade por quatro anos. O problema é que esse acordo foi feito ainda na Série A. Dessa forma, com a nova realidade, os moldes são divergentes e o clube tenta renegociá-lo.

