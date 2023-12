Corinthians encaminha empréstimo de Ivan ao América-MG

O Corinthians encaminhou o empréstimo de Ivan para o América-MG. Os clubes ainda definem tempo e detalhes contratuais, mas o goleiro sabia que não permaneceria no Timão. Na última temporada, o jogador defendeu o Vasco, mas com poucas oportunidades, decidiu procurar uma outra equipe em busca de chances para ser titular.

Ivan tem vínculo com o Corinthians até 2025. O goleiro pertencia a Ponte Preta, quando o Timão decidiu comprar os direitos econômicos do atleta. O Alvinegro adquiriu 50% dos direitos econômicos. Os 50% restantes estão vinculados ao jogador e à Elenko Sports.

O arqueiro defendeu o Vasco em 2023 e chegou com status de titular, até pelo currículo que tinha – além do Timão, possui passagens pelo Zenit, da Rússia, Ponte Preta e Seleção Brasileira. No início do ano, chegou a jogar em quatro oportunidades, suas únicas na meta vascaína. Apareceu no gol diante do Inter Miami, dos Estados Unidos, na pré-temporada, e ganhou chance em três jogos do Carioca: contra Portuguesa, Volta Redonda e Resende. Todos as oportunidades sob o comando de Mauricio Barbieri.

No entanto, o que parecia ser o começo de uma firme sequência no Vasco, não vingou. Isso porque Léo Jardim também foi contratado pelo clube, vindo da Europa, e tomou o posto na posição por conta das boas atuações. Foi, aliás, peça fundamental na campanha de reação na Série A. Assim, Ivan ficou totalmente sem espaço e quer poder ser titular.

Sem espaço no Cruz-Maltino, Ivan decidiu trocar de equipe, onde teria chances de ser titular. O Coritiba manifestou interesse no arqueiro, mas o América-MG deve ser o novo destino do jogador.

