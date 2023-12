Sporting bate Tondela fora de casa e é o último semifinalista da Taça da Liga

O Sporting é o último semifinalista da Taça da Liga. Neste sábado (23), o time derrotou por 2 a 1 o Tondela por 2 a 1, fora de casa. Daniel Bragança e Paulinho marcaram para os Leões, enquanto Hélder Tavares descontou para os anfitriões no Estádio João Cardoso.

Com o resultado, o time de Lisboa ficou em primeiro lugar do Grupo C, com seis pontos, à frente do Farense (três) e dos beirões (zero).

Finalista do torneio nas três edições anteriores e vencedor em 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22, o Sporting vai encarar o Sporting de Braga, que derrotou por 3 a 1 o Nacional e foi o primeiro colocado da outra chave.

O duelo pela semifinal será em 23 de janeiro. No dia seguinte, o Benfica enfrenta o Estoril Praia pela outra vaga na decisão. A final four da Taça da Liga ocorrerá em 27 de janeiro, em Leiria.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.