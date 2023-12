Vitor Roque já tem data para ser apresentado no Barcelona

Apresentação de Vitor Roque no Barcelona já tem data definida. De acordo com informações do jornal catalão ‘Mundo Deportivo’, o atacante deve ser apresentado oficialmente pelo clube no próximo dia 3 de janeiro. No entanto, a matéria afirma que o jogador de 18 anos fará o primeiro treino com o técnico Xavi e o restante da equipe catalã na próxima sexta-feira (29), quando o time começa a se preparar para encarar o Las Palmas, no dia 4 de janeiro, pelo Campeonato Espanhol.

Além disso, o jornal destaca que a data de apresentação de Vitor Roque vai ter o primeiro contato com a torcida do Barcelona no dia 30, em treino aberto do elenco catalão para os fãs.

Ao mesmo tempo, a data de apresentação do brasileiro influenciou para que o jogador fosse liberado pela CBF da convocação de Ramon Menezes para defender o Brasil no Pré-Olímpico. A competição acontece entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro nas cidades de Caracas, Valencia e Barquisimeto, na Venezuela.

Vitor Roque revela expectativa no Barcelona: ‘Sempre foi meu sonho’

O atacante concedeu entrevista ao jornal catalão e comentou sobre a expectativa para reforçar o Barcelona na sequência da temporada.

“Sempre tive a convicção que seria o Barcelona, sempre tive a vontade e sempre foi meu sonho. Desde sempre o Barcelona. Muito feliz por vestir essa camisa em breve. Mas, tenham certeza que não vai faltar nada, não vai faltar raça e vontade”, disse Vitor Roque.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.