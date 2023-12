Ferj confirma horário da estreia do Flamengo no Campeonato Carioca

Após um ano frustrante, o Flamengo segue ativo no mercado e planeja a próxima temporada. Diante disso, o Rubro-Negro atuará em quatro jogos do Campeonato Carioca em outros estados, algo confirmado pela Ferj. Além disso, a entidade estadual também definiu a data e o horário de estreia dos comandados de Tite na competição.

A equipe carioca iniciará a competição como mandante, porém o duelo contra o Audax será disputado em Manaus. Assim, o confronto está marcado para o dia 17 de janeiro, na Arena da Amazônia, às 21h30 (horário de Brasília). Isso acontece, pois o gramado do Maracanã passará por manutenção em janeiro.

Logo depois da estreia, o elenco rubro-negro embarcará para Orlando, na Flórida, onde fará um amistoso contra os donos da casa, no dia 27 de janeiro.

Na 2ª rodada, no dia 21, o Rubro-Negro vai medir forças com o Nova Iguaçu no Estádio Almeidão, em João Pessoa, às 18h10. Por fim, na 4ª rodada, no dia 27, o adversário do Flamengo vai ser a Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas, em Natal, às 18h10. Na tabela divulgada pela Ferj, até então, apenas o Rubro-Negro vai jogar fora do Rio de Janeiro nessas três datas.

Confira os jogos do Flamengo fora do Rio de Janeiro na Taça Guanabara 1ª rodada – 17.jan – 21h30 – Flamengo x Audax Rio (Arena da Amazônia, em Manaus)

2ª rodada – 21.jan – 18h10 – Nova Iguaçu x Flamengo (Estádio Almeidão, em João Pessoa)

4ª rodada – 27.jan – 18h10 – Flamengo x Portuguesa-RJ (Arena da Dunas, em Natal)

