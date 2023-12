Santos acerta a contratação do meia Giuliano, ex-Corinthians

O Santos acertou a contratação do meia Giuliano, que não teve seu contrato renovado com o Corinthians e, assim, estava livre no mercado. O Peixe entrou na disputa e superou a concorrência de outros clubes para fechar com o jogador de 33 anos, que chegará na Vila Belmiro com status de titular. A informação foi dada inicialmente pelo portal ‘ge’ e confirmada pelo Jogada10.

Contudo, o anúncio só deve ocorrer em 2024. Isso porque o presidente eleito Marcelo Teixeira ainda não pode assinar contratos definitivos. Giuliano firmou acordo por meio de um documento de intenção com o coordenador técnico do clube, Alexandre Gallo. Assim, ele só deve assinar o vínculo no ano que vem.

Dois fatores pesaram para Giuliano fechar com o Santos. A primeira é que o meia gostaria de permanecer em São Paulo, após passagem pelo Corinthians. Além disso, tem a aprovação do técnico Fábio Carille e pode ser um reforço importante para o Alvinegro Praiano, cujo grande objetivo é retornar à elite do futebol nacional ao fim de 2024.

Por fim, Giuliano também chamou a atenção por conta de sua regularidade em 2023. O meia disputou 59 jogos sem problemas de lesões ou excesso de cartões. Assim, chegará não apenas para ser uma referência técnica, mas um líder dentro de campo.

Giuliano será o segundo reforço do Alvinegro Praiano em 2024. Afinal, o Santos já tem um pré-contrato com o volante Diego Pituca. Além disso, outros nomes também estão na mira do Peixe, que passará por uma reformulação visando a disputa da Série B do Brasileiro.

