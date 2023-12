Rafael, do Botafogo, tem rede social suspensa; saiba motivo

O lateral-direito Rafael, do Botafogo, teve sua conta no Instagram suspensa. O motivo foi uma série de denúncias de torcedores do Flamengo após o atleta provocar rubro-negros na última sexta-feira. Dessa forma, ele acabou perdendo o acesso ao perfil.

O ala botafoguense, afinal, tirou sarro com flamenguistas após a derrota do Fluminense no Mundial de Clubes. Após torcedores rubro-negros dizerem que “só o Flamengo é campeão mundial no Rio de Janeiro”, Rafael disse que a Fifa não reconhece o Intercontinental de 1981.

“Lembrando os flamenguistas de irem lá na Fifa porque esses postes (sic) de único clube do Rio com Mundial não está constando lá… agradecido”, escreveu Rafael.

No seu site, a Fifa só exibe os campeões mundiais de 2000 e de 2005 para frente, quando a entidade organizou o torneio. No entanto, ela reconhece os campeões do Intercontinental entre 1960 e 2004 como campeões mundiais. Estes jogos eram disputados entre campeões sul-americanos e europeus.

A partir de 2024, os campeões continentais voltarão a jogar um Intercontinental, em modelo parecido com o atual Mundial de Clubes. Os campeões, porém, serão considerados como campeões do mundo. A partir de 2025, a Fifa irá realizar, a cada quatro anos, o Super Mundial de Clubes, com 32 equipes. Até o momento, Palmeiras, Flamengo e Fluminense são os representantes brasileiros.

