Italiano: Roma vence confronto direto com Napoli

A Roma teve um bom desempenho diante do Napoli e venceu os atuais campeões italianos por 2 a 0, neste sábado (23), em confronto direto na partida de encerramento da 17ª rodada do Calcio. Os gols da vitória foram marcados por Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku, ambos na segunda etapa no Estádio Olímpico de Roma. Além disso, o jogo contou com nervos a flor da pele e os visitantes ainda tiveram Matteo Politano e Victor Osimhen expulsos na reta final.

Dessa maneira, a Roma ultrapassou o Napoli na tabela de classificação do Campeonato Italiano. O time comandado pelo técnico José Mourinho subiu para a 6ª posição, com 28 pontos e abriu um de vantagem para os atuais campeões. Ao mesmo tempo, a diferença para a Fiorentina, primeira equipe dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias, é de apenas dois pontos.

Roma x Napoli

No primeiro tempo, as equipes tiveram cautela, com destaque para Edoardo Bove da Roma. No entanto, o Napoli conseguiu ter mais iniciativa no segundo tempo. Mas, aos 65 minutos, Politano foi expulso após reagir a uma falta. Com a vantagem numérica, o técnico José Mourinho fez alterações pontuais que resultaram no gol de Pellegrini. Por outro lado, tudo ficou ainda mais complicado para o Napoli após a expulsão de Osimhen, deixando a equipe com nove jogadores. Por fim, no último lance, um contra-ataque de Lukaku fechou o placar em 2 a 0 a favor da Roma.

Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (22/12)

Empoli 0x2 Lazio

Sassuolo 1×2 Genoa

Monza 0x1 Fiorentina

Salernitana 2×2 Milan

Sábado (23/12)

Frosinone 1×2 Juventus

Bologna 1 x 0 Atalanta

Torino 1 x 1 Udinese

Verona 1 x 0 Cagliari

Inter 2 x 0 Lecce

Roma 2×0 Napoli

