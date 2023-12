Fluminense entra na briga com Flamengo pelo atacante Luiz Henrique

O Mundial de Clubes já é passado, e o Fluminense começa a pensar de fato na temporada 2024. De volta ao Rio após perder para o Manchester City (ING), o Tricolor entrou na briga para contratar o atacante Luiz Henrique, atualmente no Real Betis (ESP).

Para contratar o jogador, porém, o Fluminense terá de enfrentar a concorrência do rival Flamengo, que também busca o atleta. Assim como o Rubro-Negro, o Tricolor fez proposta de empréstimo aos espanhóis para contar com Luiz Henrique, revelado no próprio Flu. O jornalista Venê Casagrande informou o interesse do time de Laranjeiras primeiramente.

A grande questão é que o Betis, num primeiro momento, não tem a intenção de emprestar Luiz Henrique. O jogador de 22 anos está com pouco espaço na equipe da Andaluzia e almeja mais minutos. Os espanhóis, porém, estão abertos a negociar, seja com Flamengo ou com Fluminense.

Desde que chegou ao Betis, no meio do ano passado, Luiz Henrique viveu bons e maus momentos. Em 2022/23 chegou a ser titular na equié de Manuel Pelleguini, mas na atual temporada acabou perdendo espaço. No total, foram 60 jogos, com quatro gols e nove assistências.

