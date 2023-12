Wolverhampton x Chelsea: escalações e onde assistir

Wolverhampton e Chelsea se enfrentam, neste domingo, véspera de Natal, às 10h, na partida de encerramento da 18ª rodada da Premier League. Ambas equipes brigam no meio da tabela e precisam da vitória no Molineux Stadium para sonhar com dias melhores no Campeonato Inglês.

Como chega o Wolverhampton

Na 14ª posição, com 19 pontos, o Wolverhampton terá um confronto direto neste domingo. A equipe pode igualar e ultrapassar o Chelsea em caso de vitória diante de seus torcedores. Mas, para isso, precisa encerrar uma sequência de dois jogos sem vitória na Premire League.

Para enfrentar o clube londrino, os Wolves têm duas dúvidas na escalação. José Sá e Pedro Neto se recuperam de lesões musculares podem desfalcara a equipe. Além disso, Johnny Otto ainda cumpre suspensão e é mais uma baixa para este domingo.

Como chega o Chelsea

Em uma temporada decepcionante para os torcedores do Chelsea, o clube londrino é apenas o 10º colocado da Premier League, com 22 pontos. Além disso, os Blues sequer disputaram competições internacionais devido à péssima colocação na última edição do Campeonato Inglês.

Por outro lado, o Chelsea começou a se recuperar sob comando do técnico Mauricio Pochettino e vem de uma boa classificação para a semifinal da Copa da Liga Inglesa, ao derrotar o Newcastle nos pênaltis. No entanto, os Blues seguem com uma série de desfalques. Reece James, Cucurella, Chalobah e Fofana, lesionados, estão fora da partida. Além disso, o meia Enzo Fernandes e o lateral esquerdo Chilwell aparecem como dúvidas.

Wolverhampton x Chelsea

18ª rodada da Premier League

Data e horário: domingo, 24/12/2023, às 10h (de Brasília)

Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)

Wolverhampton: José Sá (Bentley); Kilman (Doherty), Dawson e Tote Gomes; João Gomes, Lemina, Bellegarde e Semedo; Sarabia, Hwang e Matheus Cunha. Técnico: Gary O’Neil.

Chelsea: Petrovic; Disasi, Thiago Silva, Badiashile e Colwill; Moisés Caicedo, Gallagher e Enzo Fernández; Palmer (Mudryk), Sterling e Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Onde assistir: ESPN e Star+

