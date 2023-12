Internacional encaminha acerto com Zenit pelo zagueiro Robert Renan

O Internacional avançou nas conversas pela contratação do zagueiro Robert Renan, do Zenit, da Rússia. O acordo entre as partes está encaminhado para um vínculo de empréstimo por uma temporada. Neste período, o defensor poderá retornar à Europa a qualquer instante caso o Zenit consiga vendê-lo.

Para estender a duração do período de empréstimo, porém, o Colorado precisou aceitar a cláusula de liberação exigida pelos russos, que detêm os direitos econômicos do jogador.

Robert Renan também chegou a conversar com o Corinthians, além de ter sido oferecido por seus empresários ap São Paulo. Mas o objetivo do Zenit é claro: vender o atleta no mercado europeu.

O Colorado espera anunciar até três jogadores nos próximos dias. Além de Robert Renan, o Inter está na expectativa de anunciar mais dois jogadores nos próximos dias. Trata-se do volante Jean Lucas, do Santos, que está perto de um acordo com os gaúchos, e do atacante colombiano Rafael Borré, do Eintracht Frankfurt (ALE).

