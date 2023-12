Boavista (RJ) anuncia ex-Flamengo e mais um para o Cariocão 2024

O Boavista (RJ) contratou mais reforços para a disputa do Campeonato Carioca 2024. Afinal, neste sábado, o clube de Saquarema anunciou a chegada de Pablo Maldini, lateral-esquerdo revelado pelo Flamengo. Ele estava no futebol português, mas afirmou estar animado por voltar aos gramados do Rio de Janeiro.

“Estou muito feliz de retornar ao Rio de Janeiro e disputar este Campeonato Carioca com o Boavista. Temos um elenco qualificado, que treina muito, por isso tenho certeza que vamos colher bons frutos na competição”, disse Pablo Maldini, que passou por Telavi (GEO), Estoril (POR) e Trofense (POR).

Em terras lusitanas, aliás, Pablo Maldini enfrentou o técnico português Filipe Cândido, contratado pelo Verdão nesta temporada. O ala, que conquistou a Copa São Paulo 2018 e o Brasileirão Sub-20 2019 pelo Flamengo, elogiou o técnico.

“Tive a oportunidade de enfrentar o Mister em Portugal e conheço o trabalho dele. Temos um ótimo treinador e isso fará muito bem para o time”, afirmou.

Mais um ex-Série B no Boavista

Além de Pablo Maldini, outro reforço anunciado pelo Boavista neste sábado foi o volante Crystopher. Ele disputou a Série B 2023 pelo Criciúma, que conquistou o acesso para a elite do Brasileirão, e agora vai jogar o Cariocão pela primeira vez. Antes dele, Alyson, que jogou no Sampaio Corrêa, também foi anunciado.

“Estou muito feliz com esta oportunidade de disputar o Campeonato Carioca com o Boavista. O Cariocão é uma competição de muita tradição que estou tendo a oportunidade de jogar pela primeira vez. Temos um bom grupo e estamos tendo mais uma grande oportunidade em nossas vidas. Um grupo forte e unido chega longe. Tivemos este pensamento no acesso do Criciúma e encontrei isso aqui também. Vamos seguir trabalhando para fazer uma excelente competição”, afirmou Crystopher.

Os dois novos jogadores já participam das atividades da equipe de Saquarema no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, e ficam à disposição do Verdão para a estreia do Cariocão 2024. Na primeira rodada, o Boavista encara o Vasco, fora de casa. O duelo ainda não tem data definida, mas acontecerá em 17 ou 18 de janeiro.

